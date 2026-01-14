Zelenskyy do të shpallë gjendje të jashtëzakonshme për sektorin e energjisë në Ukrainë

Zelenskyy do të shpallë gjendje të jashtëzakonshme për sektorin e energjisë në Ukrainë

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, njoftoi të mërkurën se do të shpallë gjendje të jashtëzakonshme për sektorin energjetik të vendit për shkak të kushteve ekstreme të motit dhe sulmeve ruse që kanë lënë pjesën më të madhe të Kievit pa energji elektrike, transmeton Anadolu.

“Do të shpallet gjendje e jashtëzakonshme për sektorin energjetik të Ukrainës”, tha Zelenskyy në një deklaratë në platformën sociale amerikane X pas një takimi.

Ai shtoi se pasojat e sulmeve ruse dhe “përkeqësimit të kushteve të motit” janë të rënda, ndërsa autoritetet po punojnë pa ndërprerje për të rikthyer energjinë elektrike dhe ngrohjen.

Zelenskyy tha se do të krijohet një qendër koordinimi e përhershme për të adresuar situatën në Kiev dhe se ka ngarkuar ministrin e energjisë të “mbikëqyrë punën për të mbështetur njerëzit dhe komunitetet në këto kushte, si dhe për të trajtuar çështje praktike”.

Ai tha se po punohet për të rritur “ndjeshëm” vëllimin e importit të energjisë elektrike në Ukrainë, dhe gjithashtu ka ngarkuar qeverinë me përgatitjen e një rishikimi të rregullave të orës policore “për këtë mot jashtëzakonisht të ftohtë”.

MARKETING

Të ngjajshme

Mediat britanike: Mbretëria e Bashkuar tërheq një pjesë të personelit ushtarak nga baza në Katar

Mediat britanike: Mbretëria e Bashkuar tërheq një pjesë të personelit ushtarak nga baza në Katar

(VIDEO) Liderët në takimin “më të mirë të 35 viteve”, mungoi Filipçe

(VIDEO) Liderët në takimin “më të mirë të 35 viteve”, mungoi Filipçe

Turqia, Egjipti dhe Katari mirëpresin formimin e komitetit teknokratik palestinez për Gazën

Turqia, Egjipti dhe Katari mirëpresin formimin e komitetit teknokratik palestinez për Gazën

Kryebashkiaku izraelit urdhëron hapjen e strehimeve publike për shkak të tensioneve rajonale

Kryebashkiaku izraelit urdhëron hapjen e strehimeve publike për shkak të tensioneve rajonale

SHBA-ja mirëpret mbështetjen e presidencës palestineze për planin e Trumpit për Gazën

SHBA-ja mirëpret mbështetjen e presidencës palestineze për planin e Trumpit për Gazën

Suedia dërgon oficerë ushtarakë në Grenlandë me kërkesë të Danimarkës

Suedia dërgon oficerë ushtarakë në Grenlandë me kërkesë të Danimarkës