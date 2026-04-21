Zelenskyy: BE më e fortë me Norvegjinë, Ukrainën, Britaninë dhe Turqinë
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka deklaruar se Bashkimi Evropian (BE) mund të bëhet një bllok “shumë më i fortë” me përfshirjen e Ukrainës, Norvegjisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Turqisë, transmeton Anadolu.
Duke folur gjatë një interviste për telethonin kombëtar ukrainas United News, Zelenskyy ritheksoi dëshirën e Kievit për t’u bërë anëtare e BE-së.
Duke shprehur besim në anëtarësimin e Ukrainës “nëse disa përfaqësues të BE-së nuk bëjnë gabime”, Zelenskyy tha se vendi tashmë po e forcon bllokun, veçanërisht nga pikëpamja e sigurisë, duke shtuar se siguria aktualisht është “prioritet për të gjithë”.
“Një bashkim që mund të jetë shumë më i fortë, besoj se ky do të ishte një bashkim i vendeve si Norvegjia, Ukraina, Mbretëria e Bashkuar dhe Turqia. Këto janë katër vende që BE-së i mungojnë”, tha Zelenskyy.
Duke theksuar se Mbretëria e Bashkuar është larguar më parë nga BE-ja dhe se Norvegjia mban forma të ndryshme bashkëpunimi dhe lidhje ekonomike me bllokun 27-anëtarësh, Zelenskyy tha se beson që këto katër vende do ta bënin BE-në “unionin më të fortë në botë, me sigurinë më të mirë në botë”.
“Ne nuk po kërkojmë një alternativë. Thjesht besoj se këto katër vende janë shumë të forta dhe do ta bënin BE-në më të fortë. Dhe madje edhe këto katër vende më vete do të formonin patjetër një union shumë të fortë”, tha Zelenskyy.
Kievi aplikoi zyrtarisht për anëtarësim në BE pak pas fillimit të luftës së Rusisë kundër Ukrainës në shkurt të vitit 2022 dhe mori statusin e kandidatit më vonë atë vit.
Këshilli Evropian vendosi të hapë negociatat e anëtarësimit me Ukrainën në dhjetor të vitit 2023, ndërsa konferenca e parë ndërqeveritare që shënoi fillimin e negociatave u mbajt në qershor të vitit 2024.
Ukraina përfundoi fazën e shqyrtimit të procesit të anëtarësimit në shtator 2025.