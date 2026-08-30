Zelenskyy: 38 persona të vrarë në sulmin rus në një fshat në rajonin e Kievit, 4 të zhdukur
Tridhjetë e tetë persona janë vrarë dhe katër të tjerë vazhdojnë të jenë të zhdukur pas një sulmi rus dhe shpërthimeve të mëvonshme në fshatin Mila, në rajonin e Kievit, njoftoi sot presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy, transmeton Anadolu.
“Fatkeqësisht, dihet se 38 persona janë vrarë nga sulmi dhe shpërthimet e mëvonshme”, tha Zelenskyy në një deklaratë, duke shtuar se 20 persona janë plagosur, përfshirë dy fëmijë, ndërsa kërkimet për katër personat e zhdukur vazhdojnë.
Sipas Zelenskyyt, Rusia ka lëshuar kundër Ukrainës gjatë javës së kaluar afro 2.000 dronë sulmues, më shumë se 1.600 bomba ajrore dhe 31 raketa, përfshirë raketa balistike të Koresë së Veriut.
Zelenskyy tha se Ukraina po përballet gjithashtu me një kërcënim në rritje nga dronët rusë me motorë reaktivë dhe shtoi se vendi po kërkon mënyra për t’iu përgjigjur sulmeve dhe goditjeve ruse.