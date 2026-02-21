Zelensky: Ukraina nuk po humb luftën
“Ukraina nuk po humb luftën”, deklaroi presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky.
“Pyetja është nëse do të fitojmë, por është një pyetje shumë e kushtueshme”, theksoi ai.
Disa ditë para përvjetorit të katërt të pushtimit rus, Volodymyr Zelensky bëri një vlerësim të situatës në terren, duke hedhur poshtë frikën e një disfate të afërt të trupave ukrainase dhe duke deklaruar se, përkundrazi, Kievi po rifiton territorin në jug të vendit.
”Situata mbetet në një bllokim të plotë. Dhe raundi i fundit i negociatave në Gjenevë duket se nuk ka dhënë asnjë përparim. Moska po zvarritet, nuk po lëviz për paqe”, theksoi ndërkohë përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas duke deklaruar qartë qëllimin e saj për të kërkuar miratimin për paketën e re të sanksioneve, të hënën e ardhshme.
Strategjia e Komisionit është të shënojë çdo përvjetor të pushtimit rus me një raund të ri sanksionesh kundër Moskës, një shenjë e mbështetjes së vazhdueshme të Bashkimit për Ukrainën.
Por, miratimi për paketën e njëzetë është larg të qenit i garantuar.
Ndalimi total i shërbimeve detare për tankerët rusë të naftës është një faktor i rëndësishëm.
Masa vazhdon të dështojë që të bindë vende si Malta dhe Qipro, të cilat mbështeten shumë në këtë lloj të ardhurash.
Teksti është rishikuar disa herë, por drita jeshile përfundimtare ende nuk është afër.
Dhe, sidoqoftë, BE-ja duhet të përballet me qëndrimin e dyshes sovraniste të Sllovakisë dhe Hungarisë.