Zelensky: Ukraina në kontakt me BE-në për paketën e 20-të të sanksioneve kundër Rusisë
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky deklaroi se vitin e ardhshëm Rusia mund të humbasë të paktën 50 miliardë dollarë për shkak të sanksioneve amerikane dhe evropiane kundër kompanive ruse të naftës.
Në këtë drejtim, ai tha se Ukraina tashmë po bashkëpunon me Bashkimin Evropian për të forcuar këto sanksione në paketën e 20-të të ardhshme.
“Kreu i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Ukrainës paraqiti sot një raport. Ka detaje fillestare mbi ndikimin e sanksioneve amerikane dhe evropiane kundër kompanive ruse të naftës, dhe është mjaft i prekshëm. Eksportet e naftës janë themeli i arrogancës së Rusisë, dhe nëse sanksionet mbahen dhe forcohen, Rusia do të pësojë humbje të konsiderueshme. Ato mund të arrijnë në të paktën 50 miliardë dollarë vitin e ardhshëm, që është një argument i fortë për Rusinë për të zhvilluar një motiv për t’i dhënë fund kësaj lufte. Ne do të vazhdojmë të krijojmë më shumë argumente të tilla. Ukraina është tashmë në kontakt me Bashkimin Evropian në lidhje me paketën e 20-të të sanksioneve, ne po paraqesim propozimet tona”, ka thënë ai.
Zelensky shtoi se Ukraina është gjithashtu në kontakt me palën amerikane.
“Ne mbështetemi te shtetet kryesore për të ruajtur këtë kurs veprimi. Ne tashmë shohim se do të ketë një ulje të importeve të naftës ruse nga India dhe Kina, dhe është e rëndësishme të sigurohemi që nuk ka boshllëqe në sanksione përmes vendeve të treta”, vuri në dukje presidenti ukrainas.