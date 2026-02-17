Zelensky: Ukraina është gati për paqe, por jo Rusia
Ukraina është serioze për t’i dhënë fund luftës, ndërsa Rusia kreu një sulm masiv edhe ditën kur u zhvilluan bisedimet në Gjenevë.
Kjo u tha nga presidenti Volodymyr Zelensky në fjalimin e tij në video në mbrëmje, raporton Ukrinform.
“Më vonë sot, do të ketë një raport nga delegacioni pas raundit të parë të bisedimeve në Gjenevë. Ekipi absolutisht duhet të ngrejë çështjen e këtyre sulmeve para së gjithash me palën amerikane, e cila propozoi që si ne ashtu edhe Rusia të përmbahen nga sulmet. Ukraina është gati. Ne nuk kemi nevojë për luftë. Dhe ne gjithmonë veprojmë në mënyrë simetrike, ne po mbrojmë shtetin dhe pavarësinë tonë. Po kështu, ne jemi të gatshëm të ecim shpejt drejt një marrëveshjeje të drejtë për t’i dhënë fund luftës. Pyetja e vetme është për rusët: çfarë duan ata?…”, tha Zelensky.
Ai theksoi se Rusia iu përgjigj fillimit të një raundi tjetër bisedimesh në Gjenevë me një sulm.
“Kjo tregon shumë qartë se çfarë dëshiron Rusia dhe çfarë është vërtet e vendosur. U nisën pothuajse 400 dronë”, ka bërë të ditur presidenti ukrainas.
Sipas tij, operacionet e rimëkëmbjes dhe shpëtimit vazhdojnë në Odesa pas sulmeve të mbrëmshme.
“Pati ndërprerje të mëdha të energjisë elektrike në qytet dhe në komunitetet përreth rajonit të Odesas. Njerëzit mbetën gjithashtu pa ngrohje dhe ujë. Fatkeqësisht, deri në këtë moment, restaurimi nuk ka përfunduar ende – puna është duke vazhduar. Unë udhëzova që Odesas t’i jepet e gjithë mbështetja e nevojshme dhe që përpjekjet e rimëkëmbjes të përshpejtohen”, tha Kreu i shtetit ukrainas.
Zelensky gjithashtu vlerësoi punën e forcave të mbrojtjes ajrore të Ukrainës: U qëlluan 29 raketa të llojeve të ndryshme dhe 25 u rrëzuan. Ky është një rezultat i rëndësishëm për mbrojtjen tonë ajrore dhe edhe një herë, ne theksojmë se mbrojtja ajrore është një domosdoshmëri e përditshme. Falënderoj të gjithë partnerët tanë që e kuptojnë këtë.
Siç është raportuar, një raund i ri bisedimesh trepalëshe që përfshin Ukrainën, Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë filloi të marëtn në Gjenevë.