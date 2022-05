Zelensky: Ukraina duhet të përballet me realitetin dhe të bisedojë me Putinin

Presidenti Volodymyr Zelenskyy tha se Ukraina duhet të përballet me realitetet e situatës dhe të bisedojë me Rusinë.

Zelensky tha se Ukraina nuk është e “etur” për të biseduar me Vldadimir Putinin, por do të jetë e nevojshme për t’i dhënë fund luftës.

“Ka gjëra për të diskutuar me liderin rus. Unë nuk po ju them se njerëzit tanë janë të etur të flasin me të, por ne duhet të përballemi me realitetin e asaj që po jetojmë. Çfarë duam nga ky takim… Ne duam jetën tonë të rikthehet… Ne duam të rimarrim jetën e një vendi sovran brenda territorit të vet”, tha ai, duke shtuar se Rusia nuk duket të jetë ende gati për bisedime serioze paqeje“, tha Zelensky.