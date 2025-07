Zelensky: Ukraina dhe Rusia janë gati për bisedime të reja paqeje

Rusia dhe Ukraina do të zhvillojnë një raund të ri bisedimesh paqeje në Stamboll të mërkurën, tha presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky.

“Sot, diskutova me (shefin e Këshillit të Sigurisë së Ukrainës) Rustem Umerov përgatitjet për një shkëmbim të burgosurish dhe një takim tjetër në Turqi me palën ruse”, tha Zelensky në fjalimin e tij të përditshëm të hënën. “Umerov raportoi se takimi është planifikuar për të mërkurën.”

Zelensky propozoi bisedime të reja në fundjavë, disa ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi Rusinë me sanksione “të ashpra” nëse nuk do të kishte armëpushim midis Moskës dhe Kievit brenda 50 ditëve, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.

Uashingtoni gjithashtu ka premtuar armë të reja për ushtrinë ukrainase, pasi Rusia intensifikoi sulmet, raporton BBC.

Moska nuk ka komentuar ende mbi bisedimet e paqes. Agjencia ruse e lajmeve RIA, duke cituar një burim, tha se bisedimet do të zhvillohen gjatë dy ditëve, të enjten dhe të premten.

Një zëdhënës i qeverisë turke tha se bisedimet e së mërkurës do të zhvillohen në Stamboll, i njëjti vend ku negociatat e mëparshme në maj dhe qershor dështuan të funksiononin drejt një armëpushimi, raportoi agjencia e lajmeve Agence France-Presse.

Bisedimet e kësaj jave do të jenë një tjetër përpjekje për t’i dhënë fund luftës që ka vazhduar për më shumë se tre vjet dhe do të vijnë pasi Trump shprehu zhgënjim me Vladimir Putinin. Presidenti amerikan i tha BBC-së se ishte “i zhgënjyer”, por “nuk kishte mbaruar” me udhëheqësin rus.

