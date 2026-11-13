Zelensky: Ukraina dhe Rusia do të kryejnë shkëmbimin më të madh të të burgosurve
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, tha të enjten se shkëmbimi i planifikuar i të burgosurve mes Rusisë dhe Ukrainës do të jetë më i madhi i këtij lloji deri më tani, duke e cilësuar këtë zhvillim si “rezultat të vërtetë” të negociatave në vazhdim.
Duke folur për gazetarët pas takimit në Dublin me të dërguarin e posaçëm të presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff, dhe dhëndrin e Trumpit, njëherësh të dërguarin e posaçëm, Jared Kushner, Zelensky tha se pala ruse ka rënë dakord për një shkëmbim të të burgosurve.
“Ky do të jetë shkëmbimi më i madh i të burgosurve të luftës… Ky është një rezultat i vërtetë. Kjo është shumë e rëndësishme”, tha ai.
Duke iu referuar përparimit të shënuar gjatë bisedimeve në Abu Dhabi, Zelensky tha se takimi i fundit ka ngjallur “shpresë” se lufta mund të marrë fund.
Ai tha se priten takime të tjera dhe theksoi se çdo raund negociatash duhet të sjellë rezultate konkrete dhe t’i afrojë palët drejt përfundimit të konfliktit.
Zelensky tha gjithashtu se përfaqësuesit evropianë do të marrin pjesë në raundin e ardhshëm të negociatave si anëtarë të ekipit negociator, dhe jo si pjesëmarrës të veçantë.
“Ata do të kenë zërin e tyre. Kjo është e rëndësishme për ne, sepse lufta po zhvillohet në Evropë dhe në të ardhmen do të jemi anëtarë të BE-së. Prandaj, është shumë e rëndësishme. Për prosperitetin dhe garancitë e sigurisë, është shumë e rëndësishme që Evropa të jetë e përfshirë”, tha ai.
Presidenti rus, Vladimir Putin, u takua të enjten në Moskë me Witkoff dhe Kushnerin, një ditë pas përfundimit të raundit të fundit të bisedimeve për paqe mes Ukrainës dhe Rusisë, të ndërmjetësuara nga Washingtoni në kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Abu Dhabi.