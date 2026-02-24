Zelensky thirrje Trumpit: Qëndro në anën tonë për t’i dhënë fund luftës

Zelensky thirrje Trumpit: Qëndro në anën tonë për t’i dhënë fund luftës

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, i ka bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump që “të qëndrojë në anën tonë”, në ditën kur Ukraina shënon katër vjet nga nisja e pushtimit të plotë rus.

Në një intervistë për CNN nga Kievi, Zelensky tha se beson që Trump dhe ekipi i tij “duan ta përfundojnë këtë luftë”.

I pyetur se çfarë do të dëshironte të dëgjonte nga fjalimi i Trumpit për Gjendjen e Kombit (State of the Union), presidenti ukrainas u shpreh qartë, “Dua që ai të qëndrojë në anën tonë”.

Zelensky foli edhe për komunikimin me SHBA-në, duke theksuar se ekziston bashkëpunim i mirë mes ekipeve negociuese. “Kemi komunikim të mirë mes grupit tonë dhe grupit amerikan”, tha ai.

Ai shtoi se është i bindur se presidenti Trump dhe ekipi i tij vërtet synojnë t’i japin fund luftës në Ukrainë.

MARKETING

Të ngjajshme

Macron: Rusia ka dështuar ushtarakisht, ekonomikisht dhe strategjikisht në Ukrainë

Macron: Rusia ka dështuar ushtarakisht, ekonomikisht dhe strategjikisht në Ukrainë

Meksika në terror, mbi 70 të vdekur pas eliminimit të “El Mencho”

Meksika në terror, mbi 70 të vdekur pas eliminimit të “El Mencho”

Prokuroria për paraburgimin shtëpiak të Grubit: MPB dhe ASK kanë vlerësuar se ai nuk është i sigurt në “Shutkë”,

Prokuroria për paraburgimin shtëpiak të Grubit: MPB dhe ASK kanë vlerësuar se ai nuk është i sigurt në “Shutkë”,

VMRO: Grubi do të përgjigjet për krimin dhe korrupsionin

VMRO: Grubi do të përgjigjet për krimin dhe korrupsionin

VLEN: BDI frikësohet nga ajo që Grubi mund të nxjerrë në dritë

VLEN: BDI frikësohet nga ajo që Grubi mund të nxjerrë në dritë

Hyjnë në fuqi tarifat e reja të Trump

Hyjnë në fuqi tarifat e reja të Trump