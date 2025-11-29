Zelensky të hënën në Paris, diskuton me Macron për planin e paqes të propozuar nga SHBA

Ndërsa përpjekjet diplomatike janë duke vazhduar për ta përkulur më tej planin e paqes të propozuar nga SHBA-të drejt pozicionit të Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy pritet të konsultohet me një aleat kyç të hënën.

Zyra e presidentit francez ka njoftuar se Zelensky do të vizitojë Parisin pas fundjavës për t’u takuar me Emmanuel Macron.

Dy presidentët do të flasin për “kushtet e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme” pas bisedimeve në Gjenevë, tha zyra e Macron.

Ndërkaq, një delegacion i Ukrainës, i udhëhequr nga sekretari i Këshillit të Sigurisë, Rustem Umerov, është nisur drejt Shteteve të Bashkuara për të vazhduar bisedimet për arritjen e një marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës me Rusinë.

Ukraina po përballet me presion nga Uashingtoni për të pranuar kushtet e një marrëveshjeje paqeje, ndërsa Zelensky gjendet në situatën më të vështirë politike dhe ushtarake që nga ditët e para të pushtimit rus më 2022.

