Zelensky shpjegon pse Hungaria po bllokon anëtarësimin e Ukrainës në BE
Kryeministri Viktor Orbán po bllokon integrimin evropian të Ukrainës për shkak të fushatës zgjedhore në vendin e tij.
Këtë e deklaroi presidenti Volodymyr Zelensky gjatë një konference për shtyp në Kopenhagen pas përfundimit të Samitit të VII të Komunitetit Politik Evropian, sipas një korrespondent për Ukrinform, përcjell Telegrafi.
“Sa i përket bllokimit të afrimit tonë me Bashkimin Evropian, askush nuk mund ta bllokojë atë, sepse është vullneti i Ukrainës dhe, në përputhje me rrethanat, vendimi i Evropës për ta parë Ukrainën si pjesë të Bashkimit Evropian në të ardhmen. Por, sigurisht, gjithçka varet nga uniteti, nga një vendim i përbashkët. Ne kemi probleme të caktuara me Hungarinë, mund të flasim hapur për këtë. Sepse Viktor Orbán ka zgjedhje”, ka thënë Zelensky.
Ai gjithashtu kujtoi se Rusia nisi agresionin e saj kundër Ukrainës pikërisht për shkak të dëshirës së Ukrainës për t’u bërë anëtare e BE-së.
“Rusia e filloi luftën për shkak të vullnetit tonë, për shkak të zgjedhjes sonë për të ecur drejt Evropës, sepse ne ndiejmë dhe ndajmë të njëjtat vlera si vendet e tjera evropiane”, theksoi presidenti ukrainas.
Siç raporton Ukrinform, Hungaria, duke përdorur parimin e unanimitetit në vendimet për zgjerimin e BE-së, po bllokon procesin e fillimit të negociatave për pranimin e Ukrainës në BE.