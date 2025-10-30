Zelensky: Rusia sulmoi Ukrainën gjatë natës me mbi 650 dronë dhe 50 raketa

Zelensky: Rusia sulmoi Ukrainën gjatë natës me mbi 650 dronë dhe 50 raketa

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, tha se Rusia lëshoi mbi 650 dronë dhe 50 raketa kundër Ukrainës gjatë natës, duke e përshkruar sulmin si “kompleks dhe të kombinuar”.

Ai njoftoi se dhjetëra njerëz janë raportuar të plagosur në një sulm ndaj ndërtesave të banimit në Zaporizhzhia, ku të paktën dy persona humbën jetën.

Në një postim të ndarë, Ivan Fedorov, guvernatori i rajonit të Zaporizhzhia, tha se të paktën 13 persona u plagosën, raporton The Guardian.

“Ka pasur gjithashtu shumë sulme të poshtra ndaj objekteve energjetike dhe jetës civile në të gjithë rajonet – rajonet e Vinnicës, Kievit, Mykolaivit, Cherkasy-t, Poltava-s, Dnipro-s, Chernihivit, Sumit, Ivano-Frankivskut dhe Lvivit,” tha ai.
Zelenskyy shtoi se Rusia vazhdon luftën e saj terroriste kundër jetës civile, dhe theksoi se çdo sulm i tillë duhet të kthehet “si bumerang kundër Rusisë” me pasoja konkrete – sanksione dhe presion të vërtetë.
“Ne mbështetemi te Amerika, Europa dhe vendet e G7-ës që të mos e injorojnë këtë qëllim të Moskës për të shkatërruar gjithçka,” përfundoi ai.

MARKETING

Të ngjajshme

Trump dhe Xi Jinping gjejnë gjuhën e përbashkët

Trump dhe Xi Jinping gjejnë gjuhën e përbashkët

Sela: Krekosja e këtij pushteti me njësi speciale nuk na frikëson! I reagon edhe VLEN

Sela: Krekosja e këtij pushteti me njësi speciale nuk na frikëson! I reagon edhe VLEN

21-vjeçari rrahu për vdekje një 48-vjeçar, japin dorëheqjen dy ministra në Slloveni

21-vjeçari rrahu për vdekje një 48-vjeçar, japin dorëheqjen dy ministra në Slloveni

Të dielën nuk do të votohet në Gostivar, Vrapçisht, Qendër Zhupë dhe Mavrovë

Të dielën nuk do të votohet në Gostivar, Vrapçisht, Qendër Zhupë dhe Mavrovë

Trumpi udhëzon Pentagonin të fillojë menjëherë testet e armëve bërthamore

Trumpi udhëzon Pentagonin të fillojë menjëherë testet e armëve bërthamore

MPB: Bastisje në rajonin e Gostivarit, u gjetën pushkë gjuetie dhe municione pa leje përkatëse

MPB: Bastisje në rajonin e Gostivarit, u gjetën pushkë gjuetie dhe municione pa leje përkatëse