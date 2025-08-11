Zelensky: Rusia po zhvendos trupat për sulme të reja
Presidenti i Ukrainës Volodymir Zelensky ka ngritur shqetësimin se Rusia po zhvendos trupat për sulme të reja. Kjo deklaratë e tij vjen pak para takimit të paralajmëruar mes presidentit Trump dhe Putin që do të mbahet në Alaska më 15 gusht.
Pavarësisht presidenti i Ukrainës, beson se Rusia nuk po tregohet aspak e drejtë dhe se sipas tij nuk ka treguar aspak shenja që dëshiron t’i japë fund luftës në Ukrainë.
“Ata po lëvizin trupat dhe forcat e tyre në një mënyrë të tillë që të jenë gati për të nisur operacione të reja sulmi”, ka thënë Zelensky.