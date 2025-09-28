Zelensky: Rusia lëshoi 500 dronë në sulmin e fundit dhe vrau katër persona
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka njoftuar se Rusia ka lëshuar 500 dronë dhe më shumë se 40 raketa në një sulm të ri ajror ndaj Ukrainës.
Në një postim në Telegram, mëngjesin e së dielës, ai bëri të ditur se si pasojë e këtij sulmi janë vrarë të paktën katër persona. Sipas tij, objektiva kryesore ishin kryeqyteti Kiev dhe rajonet Zaporizhzhia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv dhe Odesa.
Zelensky theksoi se janë dëmtuar edhe ndërtesa banimi dhe një fabrikë gome:
“Objektet e infrastrukturës civile, një fabrikë gome dhe ndërtesa apartamentesh janë dëmtuar të gjitha në sulmet brutale në sulmin rus”, ka shkruar ai.
Më tej, Zelensky e lidhi këtë sulm me zhvillimet ndërkombëtare të javës që lamë pas:
“Ky sulm i ndyrë erdhi si një kulmim virtual i javës së Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, dhe kështu Rusia po e bën të ditur pozicionin e saj të vërtetë. Moska dëshiron të vazhdojë të luftojë dhe të vrasë dhe meriton vetëm presionin më të ashpër në botë. Kremlini përfiton nga vazhdimi i kësaj lufte dhe terrori për sa kohë që ka fonde energjetike dhe një marinë në hije. Ne do të vazhdojmë të kundërsulmojmë për ta privuar Rusinë nga këto mundësi për të fituar dhe për të imponuar diplomaci. Kushdo që dëshiron paqe duhet të mbështesë përpjekjet e presidentit Trump dhe të ndalojë të gjitha importet ruse. Koha për veprime vendimtare ka ardhur dhe ne mbështetemi në një përgjigje të fortë nga SHBA-ja, Evropa, G7 dhe G20”, ka shkruar Zelensky.