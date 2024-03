Zelensky: Rusia duhet ta humbasë këtë luftë

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky ka thënë se Rusia duhet ta humbasë luftën në Ukrainë, sepse sipas tij, është mënyra e vetme për të mbrojtur jetën e njerëzve.

Përmes një postimi në “X”, Zelensky tha se ukrainas po e mbrojnë me guxim vendin e tyre.

“Ukrainasit po e mbrojnë me guxim atdheun e tyre dhe do të vazhdojnë ta bëjnë këtë. Rusia duhet ta humbasë këtë luftë. Kjo është mënyra e vetme për të mbrojtur me besueshmëri jetën e njerëzve”, ka shkruar presidenti ukrainas..

MARKETING