Zelensky refuzon propozimin e Merzit: Ukraina meriton anëtarësim të plotë në BE
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky e quajti një propozim gjerman për t’i dhënë Ukrainës pjesëmarrje në institucionet e Bashkimit Evropian pa të drejtë vote “të padrejtë” në një letër të raportuar fillimisht nga Reuters dhe të konfirmuar më vonë nga këshilltari presidencial Dmytro Lytvyn.
Komentet vijnë pasi kancelari gjerman Friedrich Merz propozoi krijimin e një forme të përkohshme “të asociuar” të anëtarësimit në BE për Ukrainën dhe vendet e tjera kandidate, ndërsa ato presin për pranimin e plotë në bllok.
Propozimi do t’i lejonte Ukrainës të merrte pjesë në takimet dhe institucionet e BE-së pa marrë të drejta të plota vote, pasi Brukseli vazhdon të përballet me mosmarrëveshje dhe vonesa të brendshme mbi zgjerimin.
“Do të ishte e padrejtë që Ukraina të ishte e pranishme në Bashkimin Evropian, por të mbetej pa zë”, tha Zelensky.
“Është koha e duhur për të ecur përpara me anëtarësimin e Ukrainës në një mënyrë të plotë dhe kuptimplote”, shtoi ai.
Letra thuhet se i është drejtuar presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa, presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidentit qipriot Nikos Christodoulides, vendi i të cilit aktualisht mban presidencën e radhës të Këshillit të Bashkimit Evropian.
“Ne po e mbrojmë Evropën – plotësisht, jo pjesërisht dhe jo me masa gjysmake”, deklaroi Zelensky.
“Ukraina meriton një qasje të drejtë dhe të drejta të barabarta brenda Evropës”, shtoi ai.
Ndryshe, Ukraina u bë vend kandidat për në BE në vitin 2022, por përparimi në negociatat e pranimit ka ngecur për gati një vit.