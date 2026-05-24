Zelensky refuzon propozimin e Merz për anëtarësim të asociuar në BE
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky hodhi poshtë një propozim gjerman për t’i dhënë Ukrainës anëtarësim të asociuar në BE, sepse kjo do ta linte Kievin pa zë brenda bllokut.
“Nuk mund të ketë projekt të plotë evropian pa Ukrainën, dhe vendi i Ukrainës në Bashkimin Evropian duhet të jetë gjithashtu i plotë, i plotë dhe i barabartë ”, tha Zelensky në një postim në X.
“Është e rëndësishme të hapen grupet në fushat e negociatave. Është e rëndësishme të bëhet përparim domethënës në negociata. Është e rëndësishme të punohet me përkushtim njëqind për qind për sigurinë dhe për popullin tonë”, theksoi Zelensky.
Kancelari gjerman Friedrich Merz ka sugjeruar që Ukrainës duhet t’i jepet statusi i “anëtarit të asociuar” në BE, i cili do të sjellë përfitime të tilla si pjesëmarrja në takimet e Komisionit Evropian dhe Këshillit Evropian.
Presidentja e Parlamentit Europian, Roberta Metsola, të enjten duket se mbështeti qasjen graduale të propozuar nga Merz, duke argumentuar se vendeve kandidate të BE-së mund t’u jepet qasje në programet “tregu i vetëm, bashkimi doganor, zona e roaming-ut, Erasmus dhe Horizon” si hapa përpara drejt anëtarësimit të plotë në bllok.
Në përgjigje, Zelensky u dërgoi gjithashtu një letër udhëheqësve të BE-së të premten vonë, duke theksuar se Kievi po ecte përpara me shpejtësi me reformat e nevojshme për anëtarësim të plotë në BE, ndërsa vepronte gjithashtu si një mburojë kundër agresionit rus për të gjithë bllokun me 27 vende, raportoi Reuters.
“Ne po e mbrojmë Evropën, plotësisht, jo pjesërisht dhe jo me masa gjysmake”, tha Zelensky në letër.
“Do të ishte e padrejtë që Ukraina të ishte e pranishme në Bashkimin Evropian, por të mbetej pa zë”, tha ai.
Letra iu drejtua Presidentit të Këshillit Evropian, Antonio Costa, Presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen dhe Presidentit Qipriot, Nikos Christodoulides, vendi i të cilit aktualisht mban presidencën e rradhës të Këshillit.
Ukraina dorëzoi kërkesën për anëtarësim në BE disa ditë pasi presidenti rus Vladimir Putin nisi pushtimin e plotë në shkurt të vitit 2022. Ukraina mori statusin zyrtar të kandidatit disa muaj më vonë, ndërsa negociatat e anëtarësimit nisën në vitin 2024.