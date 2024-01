Zelensky propozon ndryshimin e ligjit, përgatit dhënien e shtetësisë ukrainase për luftëtarët e huaj

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, shënoi Ditën e Unitetit të Ukrainës me prezantimin e një projektligji që lejon shtetësinë e shumëfishtë. Një lëvizje e tillë do t’iu mundësonte luftëtarëve të huaj dhe ukrainasve etnikë që gjenden jashtë vendit të pajisjen me pasaporta ukrainase, duke mos hequr dorë nga shtetësia tjetër.

Zelensky tha më 22 janar se ky projektligj nuk do të aplikohej “për qytetarët e shtetit agresor”, një referencë për qytetarët rusë.

Ukraina po lufton kundër pushtimit në shkallë të plotë që Rusia nisi shkurtin e vitit 2022. Qeveria ukrainase krijoi një legjion të huaj disa ditë para nisjes së pushtimit dhe sipas disa vlerësimeve, numri i luftëtarëve të huaj është rreth 2.000.

“Sot ne duhet të bëjmë hapa para, jo vetëm për të forcuar unitetin e Ukrainës dhe popullit tonë, por po ashtu unitetin e lirive dhe të drejtave, të vërtetën për ukrainasit, të vërtetën për historinë tonë”, tha Zelensky, duke shtuar se projektligji do të mundësojë miratimin e amendamenteve ligjore dhe të drejtën për shtetësi të shumëfishtë.

“Ata që me shpërthimin e një lufte në shkallë të plotë, pavarësisht rezidencës së tyre, vendlindjes apo pasaportave të tyre thanë ‘Unë jam ukranias’… personat me orgjinë ukrainase, apo ata që për një kohë të gjatë kanë dëshmuar se e kanë shpirtin ukrainas. Dhe pas shumë vitesh pritje, ata më në fund do të mund të bëhen me pasaportë ukrainase”, shtoi ai.

Sipas ligjeve aktuale ukrainase nuk lejohet shtetësia e dyfishtë apo e shumëfishtë për poseduesit e pasaportës ukrainase. Më herët gjatë këtij muaji, edhe presidenti rus, Vladimir Putin, nënshkroi një ligj të ngjashëm, që u ofron luftëtarëve të huaj mundësinë që të marrin shtetësinë ruse.

Dita e Unitetit është festë zyrtare në Ukrainë që nga viti 1999.

Ideja e shënimit të kësaj dite duket se daton një dekadë para kësaj, kur Ukraina u nda nga Bashkimi Sovjetik./ REL

MARKETING