Zelensky propozon armëpushim në Detin e Zi: Presim përgjigjen e Rusisë
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka deklaruar se Ukraina është e gatshme të mbështesë një armëpushim në Detin e Zi, duke u bazuar në propozimet e Egjiptit, Indisë dhe Turqisë.
Zelensky tha se tani topi është në fushën e Rusisë dhe se Kievi pret një përgjigje nga Moska.
“Ukraina është e gatshme të garantojë lundrim të sigurt dhe siguri ushqimore në Detin e Zi, nëse edhe Rusia është e gatshme të ndërmarrë hapa realë drejt uljes së tensioneve”, tha ai.
Deklarata u bë gjatë samitit të Ukrainës “Platforma e Krimesë”, të mbajtur në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në New York.
Sipas Reuters, Zelensky bëri të ditur se Egjipti, India dhe Turqia kanë paraqitur mundësi për rikthimin e lundrimit të sigurt të anijeve tregtare në Detin e Zi.
Lundrimi në këtë zonë është dëmtuar rëndë nga lufta dhe sulmet ndaj anijeve dhe infrastrukturës portuale. Ukraina kërkon gjithashtu marrëveshje që do të ndalonin sulmet ndaj infrastrukturës energjetike dhe transportit detar.
Çështja e sigurisë së Detit të Zi ka rëndësi edhe për tregjet globale të ushqimit, pasi disa vende në Azi, Lindjen e Mesme dhe Afrikë varen nga furnizimet me grurë të rajonit.
Ndërkohë, Zelensky tha se gjatë takimit të martën me presidentin amerikan Donald Trump kishte diskutuar edhe mundësinë e një armëpushimi mes Rusisë dhe Ukrainës që do të përfshinte objektivat energjetike.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, deklaroi pas takimit me ministrin e Jashtëm rus, Sergei Lavrov, se të dyja palët kishin shprehur interes për një armëpushim të kufizuar që do të përfshinte sektorët e energjisë dhe drithërat.
Megjithatë, Kremlini deri tani nuk i ka mbështetur publikisht këto propozime. Para takimit Rubio-Lavrov, Moska deklaroi gjithashtu se aktualisht nuk sheh bazë për nisjen e bisedimeve më të gjera të paqes, ndonëse tha se mbetet e hapur për negociata.