Zelensky: Përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë duhet të intensifikohen

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, deklaroi se përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë duhet të marrin një hov të ri, pas bisedimeve që zhvilloi me liderët e SHBE, Francës dhe Gjermanisë.

Në fjalimin e tij të mbrëmjes, Zelensky tha se pret propozime të reja nga SHBA lidhur me formatet diplomatike që mund të ndihmojnë në avancimin e negociatave për paqe.

Ai theksoi se situata në vijën e frontit mbetet në favor të Ukrainës, duke shtuar se forcat ukrainase kanë arritur të çlirojnë rreth 590 kilometra katrorë territor gjatë vitit 2026.

Deklaratat e presidentit ukrainas vijnë në një moment kur përpjekjet ndërkombëtare për arritjen e një armëpushimi dhe rifillimin e negociatave janë shtuar, ndërsa lufta me Rusinë vazhdon prej më shumë se katër vitesh.

