Zelensky paralajmëron Trumpin: Putini do të përpiqet të të mashtrojë, ne nuk do ta lejojmë
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se vendi i tij nuk do ta lejojë Rusinë të “mashtrojë” SHBA-në, ndërsa një takim midis presidentit Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin po afrohet.
“Sigurisht, ekipi ynë po punon me SHBA-në – asnjë ditë nuk kalon pa komunikim se si të sigurohet paqja e vërtetë. Ne e kuptojmë qëllimin e Rusisë për të provuar të mashtrojë Amerikën – ne nuk do ta lejojmë këtë. Unë e vlerësoj shumë vendosmërinë me të cilën presidenti Trump është i angazhuar për t’i dhënë fund vrasjeve në këtë luftë”, tha Zelensky.
Në muajt e parë të tij në detyrë, Trump dhe administrata e tij kanë shtyrë për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, por pa sukses, shkruan the Hill.
Trump tha javën e kaluar se do të takohet me Putinin në Alaska të premten e ardhshme, duke e pritur atë për bisedime mbi përfundimin e luftës në Ukrainë.
“Takimi shumë i pritur midis meje, si president i SHBA-së dhe presidentit Vladimir Putin të Rusisë, do të zhvillohet të premten e ardhshme, më 15 gusht 2025, në shtetin e madh të Alaskës. Detajet e mëtejshme do të vijojnë. Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje”, tha presidenti amerikan.
Ndryshe, Zelensky tha se çdo “ditë, shumë njerëz po japin jetën e tyre”.
“Por shkaku i vetëm rrënjësor i këtyre vrasjeve është dëshira e Putinit për të bërë luftë dhe për të manipuluar këdo me të cilin bie në kontakt”, shtoi ai.
“Ne në Ukrainë e njohim mirë Rusinë – dhe kjo është arsyeja pse, në rrethana jashtëzakonisht të vështira, ukrainasit kanë duruar më shumë se tre vjet luftë në shkallë të plotë. Ne me siguri do ta mbrojmë shtetin dhe pavarësinë tonë. Falënderoj të gjithë ata që po ndihmojnë.”