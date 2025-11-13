Zelensky paralajmëron se Putini po planifikon një luftë të madhe në Evropë në vitin 2029 ose 2030
Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar se Rusia po përgatitet të nisë një “luftë të madhe” kundër Evropës në vitin 2029 ose 2030.
Zyrtarë të lartë të mbrojtjes dhe inteligjencës evropiane, përfshirë edhe nga Mbretëria e Bashkuar, kanë bërë thirrje të shumta për veprim, të cilët kanë thënë se Kremlini po komploton një tjetër pushtim toke në kontinent dhe se anëtarët e NATO-s duhet të jenë të përgatitur për një “skenar lufte”.
Duke bërë thirrje për “më shumë presion mbi Rusinë”, presidenti ukrainas tha: “Duke pasur parasysh situatën në fushën e betejës, nuk e shohim Rusinë që dëshiron të ndalet. Problemi është se kur shikojmë industrinë ushtarake ruse, shohim se ata po rrisin prodhimin e tyre. Sipas vlerësimit tonë, ata duan ta vazhdojnë këtë luftë”.
“Ne mendojmë se nëse shtyjmë fort, rusët do të kenë nevojë për një pauzë. Por duhet ta pranojmë se ata duan një luftë të madhe, ata po përgatiten të jenë në gjendje të fillojnë një luftë kaq të madhe në vitin 2029 ose 2030 – në këtë periudhë – në kontinentin evropian”, shtoi presidenti ukrainas, transmeton Telegrafi.
Asgjë që aleatët e NATO-s kanë bërë deri më tani – sanksionimi i Rusisë dhe dërgimi i më shumë armëve në Ukrainë, apo përpjekjet për negociata – nuk ka bërë punën për të ndaluar Vladimir Putinin deri më tani, duke rezultuar në përpjekjen e Zelensky-t për të “përballuar këtë sfidë të madhe”.
Vetëm një orë pas deklaratës së tij në Telegram, u njoftua se ministri i Jashtëm ukrainas, Andriy Sybiha, do të vizitojë Londrën sot për t’u takuar me homologun e tij britanik.
Kjo njohje e hershme se aleatët duhet urgjentisht të rrisin mbrojtjen e tyre vjen ndërsa Rusia po shtyn më tej në Ukrainë.
Betejat më të ashpra janë ende në qytetin e rrethuar të Pokrovsk, në rajonin lindor të Donetskut, ku pothuajse gjysma e të gjitha përleshjeve në vijën e frontit u zhvilluan gjatë 24 orëve të fundit.
Gjatë muajit të kaluar, ministria ruse e mbrojtjes ka raportuar kapjen e nëntë vendbanimeve dhe fshatrave në Donetsk; tetë në rajonin e Zaporizhzhisë, shtatë në rajonin e Dnipropetrovskut dhe pesë në rajonin e Kharkivit.