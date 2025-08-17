Zelensky: Një garanci sigurie nga SHBA për Ukrainën do të ishte historike!

Zelensky: Një garanci sigurie nga SHBA për Ukrainën do të ishte historike!

Presidenti i Ukrainës Volodymir Zelensky ka komentuar deklaratën e bërë nga i dërguari special i SHBA Steve Witkoff, i cili tha se Putin ka rënë dakord për garanci të forta sigurie për Ukrainën.

Në reagimin e tij në platformë X, Zelensky u shpreh se “ky është një vendin historik, që Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të marrin pjesë në garancinë e sigurisë për Ukrainën. Garancitë e sigurisë, si rezultat i punës sonë të përbashkët, duhet të jenë vërtet shumë praktike, duke ofruar mbrojtje në tokë, në ajër dhe në det, dhe duhet të zhvillohen me pjesëmarrjen e Evropës.”

MARKETING

Të ngjajshme

“Paqja mund të mos vijë”, sekretari amerikan i Shtetit i rikthehet tezës së sanksioneve ndaj Moskës

“Paqja mund të mos vijë”, sekretari amerikan i Shtetit i rikthehet tezës së sanksioneve ndaj Moskës

DPHM: Nesër pritet të mbajë mot jostabil, me shi dhe breshër

DPHM: Nesër pritet të mbajë mot jostabil, me shi dhe breshër

Do shpërblehen policët që shpëtuan një grua në lumin Vardar

Do shpërblehen policët që shpëtuan një grua në lumin Vardar

Vuçiqi kërcënon protestuesit: Përgjigjja do të jetë ndryshe prej asaj që keni parë deri tash

Vuçiqi kërcënon protestuesit: Përgjigjja do të jetë ndryshe prej asaj që keni parë deri tash

Mexhiti nga Gazi Baba: po ndërtojmë një të ardhme më të mirë, për çdo lagje dhe çdo qytetar!

Mexhiti nga Gazi Baba: po ndërtojmë një të ardhme më të mirë, për çdo lagje dhe çdo qytetar!

Thaçi: PDSH nuk merr pjesë në zgjedhjet lokale

Thaçi: PDSH nuk merr pjesë në zgjedhjet lokale