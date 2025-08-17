Zelensky: Një garanci sigurie nga SHBA për Ukrainën do të ishte historike!
Presidenti i Ukrainës Volodymir Zelensky ka komentuar deklaratën e bërë nga i dërguari special i SHBA Steve Witkoff, i cili tha se Putin ka rënë dakord për garanci të forta sigurie për Ukrainën.
Në reagimin e tij në platformë X, Zelensky u shpreh se “ky është një vendin historik, që Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të marrin pjesë në garancinë e sigurisë për Ukrainën. Garancitë e sigurisë, si rezultat i punës sonë të përbashkët, duhet të jenë vërtet shumë praktike, duke ofruar mbrojtje në tokë, në ajër dhe në det, dhe duhet të zhvillohen me pjesëmarrjen e Evropës.”