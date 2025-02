Zelensky: Nëse Ukraina nuk është në tryezë, ne kurrë nuk do të pranojmë një marrëveshje paqeje të negociuar ekskluzivisht nga Rusia dhe SHBA

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se ai ende i beson Donald Trump dhe e paralajmëroi atë të mos i besonte Putinit.

Volodymyr Zelensky ishte i ftuar në emisionin Meet the Press në stacionin televiziv amerikan NBC News.

Ai përsëriti qëndrimin e tij se Ukraina nuk do të pranojë kurrë një marrëveshje paqeje të negociuar ekskluzivisht nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, ku Ukraina nuk do të ishte në tryezë, shkruan Jutarnji List.

Unë kurrë nuk do t’i pranoj vendimet që marrin vetë Shtetet e Bashkuara dhe Rusia për Ukrainën. Kjo është një luftë në Ukrainë, kundër popullit tonë. “Ne jemi ata që pësojmë humbje njerëzore”, tha ai.

Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio pritet të takohet me zyrtarët rusë në Arabinë Saudite në ditët në vijim – por siç është raportuar më parë, delegacioni ukrainas nuk do të marrë pjesë.

“Unë me të vërtetë doja që Ukraina të ishte prioriteti i Donald Trump, jo i Rusisë. Dhe shpresoj të jemi më të rëndësishëm. “Ne nuk jemi aq të mëdhenj sa Rusia, por unë mendoj se strategjikisht Ukraina është më e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara, sepse ne jemi partnerë të vërtetë, aleatë dhe ndajmë vlera të përbashkëta”.

I pyetur nëse ai besonte se Trump kishte qëllime të mira, Zelensky u përgjigj: “Shpresoj që po”. Unë me të vërtetë po llogaris në këtë. ..”

“Unë i besoj Presidentit Trump sepse ai është presidenti i Shteteve të Bashkuara, sepse populli juaj votoi për të dhe unë respektoj zgjedhjen e tyre,” tha ai, duke paralajmëruar se askush, përfshirë Trump, nuk duhet t’i besojë fjalëve të Putinit.

I pyetur se çfarë do t’i thoshte Vladimir Putinit nëse të dy takoheshin për bisedime paqeje, Zelensky e quajti liderin rus një “vrasës” dhe “terrorist”.

“Ai është një vrasës dhe kjo nuk do të ndryshojë kurrë.” Ky do të ishte një dialog me një terrorist dhe një vrasës. Unë nuk kam atë lloj fuqie, fuqi të mjaftueshme për ta larguar atë. “Kjo është arsyeja pse Ukraina ka nevojë për aleatë,” tha Zelensky.

