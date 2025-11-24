Zelensky: Negociatorët ukrainas për propozimin amerikan po kthehen në Kiev
Delegacioni zyrtar ukrainas, që po merrte pjesë në bisedimet në Gjenevë lidhur me planin e paqes, po kthehet në Kiev, deklaroi të hënën (24 nëntor) presidenti Volodimir Zelenski.
Ai shtoi se hapat e ardhshëm do të vendosen së shpejti, pas një raporti të detajuar.
“Pres një raport të plotë pasdite, mbi përparimin e bisedimeve në Gjenevë dhe pikat kryesore të ngritura nga partnerët tanë”, tha Zelenski.
“Në bazë të këtyre raporteve, do të përcaktojmë hapat e ardhshëm dhe afatet. Do të vazhdojmë të koordinoheni me Evropën dhe partnerët e tjerë në të gjithë botën”, vijon ai.
Negociatorët amerikanë dhe ukrainas kanë hartuar një ‘kuadër të përmirësuar të paqes’ dhe planifikojnë të vazhdojnë punën mbi planin për mbarimin e luftës në ditët e ardhshme.
Bisedimet në Gjenevë u cilësuan si ‘të produktshme dhe me përparime të rëndësishme’ nga të dyja palët, me fokus në forcimin e garancive të sigurisë dhe mbrojtjen e interesave ukrainase, por çështje si roli i NATO-s mbeten ende për t’u zgjidhur.