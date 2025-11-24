Zelensky mund të vizitojë SHBA-në këtë javë, pasi Trump thotë se është bërë ‘përparim i madh’
Presidenti i Ukrainës mund të shkojë në Uashington që këtë javë për t’u takuar me presidentin e SHBA-së, Donald Trump për të diskutuar planin që mund t’i japë fund pushtimit të Ukrainës nga Rusia, sipas disa raporteve të medias që citojnë zyrtarë ukrainas dhe amerikanë të njohur me procesin.
Pas fazës së parë të negociatave në Gjenevë gjatë fundjavës, Volodymyr Zelensky tha se delegacioni ukrainas do të kthehej në Kiev të hënën në mbrëmje me një “raport të plotë”.
“Bazuar në këto raporte, ne do të përcaktojmë hapat e ardhshëm dhe kohën. Ne do të vazhdojmë të koordinohemi me Evropën dhe partnerë të tjerë në mbarë botën”, ka thënë Zelensky, përcjell Telegrafi.
“Ne mbështetemi në arritjen e rezultateve të nevojshme dhe i falënderoj të gjithë ata që qëndrojnë me Ukrainën”.
Ndërkohë, presidenti i SHBA-së pyeti në një postim në platformën e tij Truth Social: “A është vërtet e mundur që të bëhet përparim i madh në bisedimet e paqes midis Rusisë dhe Ukrainës?”.
“Mos e besoni derisa ta shihni, por diçka e mirë mund të jetë duke ndodhur”, theksoi Trump.
Të dy delegacionet, të udhëhequra përkatësisht nga Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio dhe Shefi i Zyrës së Presidentit të Ukrainës, Andriy Yermak, i vlerësuan konsultimet në Zvicër si “produktive”.
Sipas deklaratës së përbashkët SHBA-Ukrainë, një “kornizë paqeje e përditësuar dhe e rafinuar” është hartuar pasi plani fillestar i paqes prej 28 pikash i publikuar, i cili thuhet se është përgatitur nga i dërguari special i Trump, Steve Witkoff, dhe ndihmësi kryesor i presidentit rus, Kirill Dmitriev, u kritikua ashpër për kushtet që favorizonin shumë Moskën.
Të dyja palët përsëritën “gatishmërinë e tyre për të vazhduar të punojnë së bashku për të siguruar një paqe që siguron sigurinë, stabilitetin dhe rindërtimin e Ukrainës”.
“Vendimet përfundimtare sipas kësaj kornize do të merren nga presidentët e Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara”, thuhet në deklaratë.
Pasi drafti i kornizës SHBA-Rusi u publikua javën e kaluar, Trump i dha Kievit një afat deri të enjten për të rënë dakord me marrëveshjen e tij të paqes të ndërmjetësuar, duke deklaruar se ishte “koha e përshtatshme”.
“Kam pasur shumë afate, por nëse gjërat po funksionojnë mirë, ju keni tendencë t’i zgjasni afatet”, shtoi Trump.
I pyetur nëse afati i Ditës së Falënderimeve është ende në fuqi, Rubio tha të dielën në mbrëmje në Gjenevë se qëllimi i vërtetë është të arrihet një marrëveshje “sa më shpejt të jetë e mundur”. /Telegrafi/