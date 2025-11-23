Zelensky: Mirënjohës ndaj çdo lideri që mbështet Ukrainën
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka deklaruar se është mirënjohës ndaj deklaruar se është mirënjohës ndaj çdo lideri në botë që ka mbështetur Ukrainën dhe qëndrimet e saj parimore.
“Ne mbështetemi në një rezultat që do të hapë rrugën për një paqe të vërtetë dhe të qëndrueshme”, ka thënë Zelensky.
Deklarata e tij ka ardhur vetëm pak orë pasi presidenti amerikan, Donald Trump, tha se udhëheqësit ukrainas kishin shprehur “zero mirënjohje” ndaj përpjekjeve të SHBA-së për fundin e luftës në Ukrainë.
Trumpi e ka bërë deklaratën gjatë kohës sa në Gjenevë zhvilloheshin bisedime ndërmjet delegacioneve të Ukrainës me delegacionet evropiane dhe atë të SHBA-së për ta diskutuar planin 28-pikësh të Trumpit për paqen.