Zelensky: Kemi prova se Rusia po i jep informacione të inteligjencës Iranit
MARKETING
Inteligjenca ushtarake e Ukrainës ka prova “të pakundërshtueshme” se Rusia vazhdon t’i ofrojë inteligjencë Iranit, tha të hënën Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskiy pas takimit me kreun e inteligjencës ushtarake.
MARKETING
“Rusia po përdor aftësitë e veta të inteligjencës së sinjaleve dhe inteligjencës elektronike, si dhe një pjesë të të dhënave të marra përmes bashkëpunimit me partnerët në Lindjen e Mesme”, tha ai në X.
Kremlini javën e kaluar hodhi poshtë një raport të Wall Street Journal se Rusia po ndante imazhe satelitore dhe teknologji të përmirësuar të dronëve me Iranin si “lajme të rreme”.