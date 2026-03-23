Zelensky: Kemi prova se Rusia po i jep informacione të inteligjencës Iranit

Inteligjenca ushtarake e Ukrainës ka prova “të pakundërshtueshme” se Rusia vazhdon t’i ofrojë inteligjencë Iranit, tha të hënën Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskiy pas takimit me kreun e inteligjencës ushtarake.

“Rusia po përdor aftësitë e veta të inteligjencës së sinjaleve dhe inteligjencës elektronike, si dhe një pjesë të të dhënave të marra përmes bashkëpunimit me partnerët në Lindjen e Mesme”, tha ai në X.

Kremlini javën e kaluar hodhi poshtë një raport të Wall Street Journal se Rusia po ndante imazhe satelitore dhe teknologji të përmirësuar të dronëve me Iranin si “lajme të rreme”.

 

