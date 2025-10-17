Zelensky i ofron dronë SHBA-së: Në këmbim, na jepni raketa Tomahawk

Zelensky i ofron dronë SHBA-së: Në këmbim, na jepni raketa Tomahawk

Volodymyr Zelensky sugjeron se Ukraina mund t’i ofrojë SHBA-së “mijëra dronë” nëse Uashingtoni i lejon asaj të përdorë raketat Tomahawk.

“Kjo është arsyeja pse mund të punojmë së bashku, ku mund të forcojmë prodhimin amerikan”, thotë ai.

“Ne kemi një propozim të madh me dronët tanë,” shtoi presidenti ukrainas.

Trumpit i është pyetur nëse kjo marrëveshje është diçka për të cilën ai do të ishte i interesuar.

“Po, do të ishim. Ne kemi shumë dronë tani. Ne i ndërtojmë vetë dronët tanë, por blejmë edhe dronë nga të tjerët, dhe ata [Ukraina] prodhojnë dronë shumë të mirë.”, deklaroi presidenti amerikan.

 

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Protestë në Tiranë, kërkohet drejtësi për ish–krerët e UÇK-së

(VIDEO) Protestë në Tiranë, kërkohet drejtësi për ish–krerët e UÇK-së

Shefi i të drejtave i OKB-së: Të drejtat e njeriut duhet të udhëheqin rimëkëmbjen e Gazës dhe paqen e qëndrueshme

Shefi i të drejtave i OKB-së: Të drejtat e njeriut duhet të udhëheqin rimëkëmbjen e Gazës dhe paqen e qëndrueshme

Siri, familjarët kërkojnë gjurmët e të afërmve të tyre në varrezat Yarmouk që u shkatërruan nga regjimi i Asadit

Siri, familjarët kërkojnë gjurmët e të afërmve të tyre në varrezat Yarmouk që u shkatërruan nga regjimi i Asadit

Egjipti dhe Palestina diskutojnë përgatitjet për konferencën e rindërtimit të Gazës

Egjipti dhe Palestina diskutojnë përgatitjet për konferencën e rindërtimit të Gazës

Fidan: Turqia do të vazhdojë të ofrojë ndihmë për Gazën dhe t’u japë shpresë palestinezëve

Fidan: Turqia do të vazhdojë të ofrojë ndihmë për Gazën dhe t’u japë shpresë palestinezëve

Dimitrieska-Koçoska në takimet e FMN-së: Vazhdimësia në politikat për stabilitet makroekonomik dhe konsolidim fiskal

Dimitrieska-Koçoska në takimet e FMN-së: Vazhdimësia në politikat për stabilitet makroekonomik dhe konsolidim fiskal