Zelensky: I gatshëm të takohem me Putinin, por jo në Rusi
Në një vizitë të rëndësishme të parë në Kaukazin e Jugut që nga fillimi i luftës së përgjithshme të Rusisë, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha në një deklaratë pranë presidentit Ilham Aliyev se është gati të takohet me Vladimir Putinin në Azerbajxhan, pasi bisedimet diplomatike të udhëhequra nga SHBA-të kanë ngecur gjatë javëve të fundit.
Zelensky tha se “e kemi informuar presidentin e Azerbajxhanit se jemi gati për bisedime trepalëshe”, duke shtuar se Kievi tashmë ka zhvilluar bisedime të tilla në Turqi dhe Zvicër.