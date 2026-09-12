Zelensky i gatshëm për takim me Putinin në samitin e G20-ës në Miami
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka deklaruar se do të udhëtonte drejt Miamit nëse homologu i tij rus, Vladimir Putin, do të merrte pjesë në samitin e liderëve të Grupit të 20-ës (G20) të planifikuar për muajin dhjetor.
Sipas DW, Zelensky u përgjigj me entuziazëm kur gazetari ia bëri këtë pyetje të premten.
“Po, sigurisht. Duhet të shkojmë. Duhet të takohemi, të flasim dhe të marrim vendime”, citohet të ketë thënë ai.
Zelensky shtoi se ajo që do t’i thoshte Putinit kishte më pak rëndësi sesa rezultatet.
“Nuk bëhet fjalë për fjalë. Ajo që do t’i them unë apo ajo që ai dëshiron të më thotë mua, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. […] Kanë rëndësi rezultatet. Kaq”.
Zelensky dhe Putin nuk janë takuar personalisht që kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të gjerë të fqinjit të saj më të vogël në shkurt të vitit 2022.
Në anën tjetër, deri më tani, Kremlini ka refuzuar të konfirmojë nëse Putin do të shkojë në Miami për takimin.
Lideri rus nuk ka marrë pjesë personalisht në një samit të G20-ës që nga viti 2019.
Fillimisht, megjithatë, Zelensky foli për marrëveshjet që nënshkroi të enjten me kryeministrin kanadez Mark Carney, përfshirë një deklaratë partneriteti 100-vjeçar.
Zelensky theksoi rëndësinë e marrëveshjes, e cila, sipas tij, përfshinte sektorë të shumtë: “nga siguria, financimi, energjia – energjia është shumë e rëndësishme – politika për veteranët, kultura, marrëdhëniet dhe çështjet humanitare”.
“Pra, është një vendim gjithëpërfshirës, një vendim vërtet historik, dhe jam i lumtur që e kemi arritur atë”, tha ai.
Zelensky tha gjithashtu se kishte nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me liderin kanadez për prodhimin e dronëve, e cila përfshin një sërë kompanish ukrainase.