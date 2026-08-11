Zelensky i frikësuar: Rusia po përgatitet për mobilizim të ri në vjeshtë
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka deklaruar se Rusia po përgatitet për një valë të re mobilizimi në vjeshtë, duke u mbështetur, sipas tij, në dokumente të brendshme ruse.
Zelensky tha se mobilizimi mund të nisë menjëherë pas zgjedhjeve parlamentare në Rusi, të cilat i cilësoi si “të manipuluara”.
Sipas presidentit ukrainas, Kremlini synon të dërgojë disa qindra mijëra rusë në front deri në fund të këtij viti, ndërsa një numër të ngjashëm edhe gjatë vitit të ardhshëm.
“Kjo është përveç objektivave të rekrutimit që ata po përpiqen t’i përmbushin përmes kontratave ushtarake”, tha Zelensky në fjalimin e tij të mbrëmjes.
Ai shtoi se shërbimet ukrainase të inteligjencës dhe sigurisë kanë marrë tashmë udhëzime për të bërë gjithçka që është e mundur për ta vështirësuar zbatimin e këtij plani nga Rusia.
Deklaratat e Zelenskyt vijnë në një kohë kur lufta në Ukrainë vazhdon të kërkojë një numër të madh trupash nga të dyja palët.
Kievi ka paralajmëruar vazhdimisht për përpjekjet e Moskës për të rritur numrin e ushtarëve në front, ndërsa Kremlini deri më tani ka mbështetur kryesisht rekrutimin përmes kontratave ushtarake dhe nuk ka njoftuar zyrtarisht një mobilizim të ri të përgjithshëm.