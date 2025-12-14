Zelensky heq dorë nga ambicia për në NATO përpara bisedimeve të paqes

Zelensky heq dorë nga ambicia për në NATO përpara bisedimeve të paqes

Ukraina ka hequr dorë nga ambicia e saj për t’u bashkuar me aleancën ushtarake të NATO-s në këmbim të garancive perëndimore të sigurisë si një kompromis për t’i dhënë fund luftës me Rusinë, tha Presidenti Volodymyr Zelensky përpara bisedimeve me të dërguarit e ShBA-së në Berlin.

Ky veprim shënon një ndryshim të madh për Ukrainën, e cila ka luftuar për t’u bashkuar me NATO-n si një mbrojtje kundër sulmeve ruse dhe e ka një aspiratë të tillë të përfshirë në kushtetutën e saj, shkruan Reuters, transmeton Klankosova.tv.

Zelensky tha të dielën se garancitë e sigurisë nga ShBA-ja, evropianët dhe partnerët e tjerë në vend të anëtarësimit në NATO ishin një kompromis nga ana e Ukrainës.

“Që nga fillimi, dëshira e Ukrainës ishte të bashkohej me NATO-n, këto janë garanci reale sigurie. Disa partnerë nga SHBA-ja dhe Evropa nuk e mbështetën këtë drejtim”, tha ai në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve në një bisedë në WhatsApp.

MARKETING

Të ngjajshme

Kontrolle policore në Kumanovë: 14 të mitur kapen pas mesnate në lokale, njëri nën ndikimin e alkoolit

Kontrolle policore në Kumanovë: 14 të mitur kapen pas mesnate në lokale, njëri nën ndikimin e alkoolit

Momentet nga tragjeda e përgjakshme – Studentët në SHBA tentuan të fshihen në bibliotekën e universitetit

Momentet nga tragjeda e përgjakshme – Studentët në SHBA tentuan të fshihen në bibliotekën e universitetit

Prokuroria nisë procedurë kundër pesë të miturve për dhunë në oborrin e një shkolle në Saraj

Prokuroria nisë procedurë kundër pesë të miturve për dhunë në oborrin e një shkolle në Saraj

Kushtetuesja hoqi pezullimin e Ballukut, Rama: U eliminua një precedent i rrezikshëm

Kushtetuesja hoqi pezullimin e Ballukut, Rama: U eliminua një precedent i rrezikshëm

Ngjarje tronditëse në SHBA, sulm me armë në universitet – dy të vrarë e nëntë të plagosur

Ngjarje tronditëse në SHBA, sulm me armë në universitet – dy të vrarë e nëntë të plagosur

Mbrëmë ka shpërthyer një zjarr i madh në një magazinë në Shkup

Mbrëmë ka shpërthyer një zjarr i madh në një magazinë në Shkup