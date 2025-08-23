Zelensky: Garancitë e sigurisë për Ukrainën do të jenë gati në ditët në vijim
Volodymyr Zelensky foli me kryeministrin holandez Dick Schoff të shtunën (23/8). Në postimin e tij, Zelensky e falënderoi kryeministrin holandez për “fjalët e tij të ngrohta mbështetëse” dhe theksoi vlerën e ndihmës dhe solidaritetit holandez për popullin ukrainas.
Presidenti ukrainas vuri në dukje se në bisedime u diskutuan iniciativat aktuale diplomatike, kontaktet me Uashingtonin, si dhe perspektiva e përfundimit të luftës. Siç theksoi ai, Ukraina është e gatshme të ndërmarrë “hapa konstruktivë për paqen”, por Rusia “nuk tregon asnjë prirje” dhe vazhdon të bombardojë qytetet ukrainase.
“Ne i interpretojmë të gjitha sinjalet që vijnë nga Moska në të njëjtën mënyrë. Nevojitet presion për të ndryshuar qëndrimin e saj, si dhe një takim në nivelin më të lartë për të diskutuar të gjitha çështjet”, tha Zelensky.
Tema kryesore e bisedës ishin garancitë e sigurisë për Ukrainën. Sipas Zelensky, ekipet e Ukrainës, Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve evropianë tashmë po punojnë për formimin e “arkitekturës” përkatëse, e cila do të jetë gati në ditët në vijim.
Në të njëjtën kohë, investimet e përbashkëta në industrinë e mbrojtjes ishin gjithashtu në qendër të diskutimit, me Zelensky që njoftoi marrëveshje të rëndësishme dhe një takim të ardhshëm me palën holandeze.