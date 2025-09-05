Zelensky: Garancitë e sigurisë duhet të fillojnë gjatë luftës
Volodymyr Zelensky thotë se Ukraina dhe aleatët e saj duhet të zbatojnë garancitë e sigurisë gjatë luftës, jo vetëm kur të arrihet fundi i luftimeve.
Duke folur së bashku me shefin e BE-së, Antonio Costa, në një konferencë për shtyp në Uzhgorod, në Ukrainën perëndimore, Zelensky tha se të dy diskutuan pranimin e Kievit në BE dhe se po përpunohej një “sistem sigurie” për t’u përballur me agresionin e Rusisë.
Zelensky deklaroi gjithashtu se zyrtarët evropianë dhe amerikanë do të takohen në ditët në vijim për të koordinuar sanksionet dhe tha se ndjeu sikur “tani ka një shans” për të nxitur paqen.
Takimi me Costën sot u përqendrua në anëtarësimin e Ukrainës në BE.
Në mënyrë të ngjashme, udhëheqësi ukrainas konfirmoi gjithashtu raportet se gjatë një telefonate midis Trump dhe Ukrainës dhe aleatëve të saj dje, presidenti amerikan u bëri thirrje vendeve evropiane të ndalojnë blerjen e naftës ruse.