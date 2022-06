Zelensky: Forcat ruse po përballen me humbje të mëdha në Sievierodonetsk

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskiy tha të mërkurën se mbrojtësit e qytetit të Sievierodonetskut po u shkaktojnë humbje të mëdha trupave ruse, gjatë asaj që ai e quajti, një betejë shumë të ashpër e tejet të vështirë.

“Fati i Donbasit vendoset atje”, tha zoti Zelenskiy gjatë një fjalimi në internet.

Më herët gjatë ditës, forcat ukrainase që po luftojnë në Sievierodonetsk, paralajmëruan për një tërheqje të mundshme, po guvernatori rajonal Serhiy Haidai, këmbënguli se ato vazhdojnë të luftojnë ende për çdo pëllëmbë të qytetit.

Beteja në rrugët e Sievierodonetsk, një qytet kyç në lindje të vendit, është dëshmi e një përparimi të mundimshëm të forcave ruse, teksa përpiqen të marrin kontrollin e plotë të Luhanskut.

Pas një përpjekjeje të vështirë për të pushtuar Kievin në ditët e para të luftës, Rusia ndryshoi objektiv, duke u përqëndruar në rajonin e Donbasit. Rajoni ka qenë pjesërisht i kontrolluar nga separatistët e mbështetur nga Rusia për vite me radhë, çka i ka dhënë mundësi Moskës të përdorë forcat separatiste për të mbështetur ofensivën e saj. Por nga ana tjetër Rusia po përballet me trupa ukrainase me eksperiencë, që kanë luftuar kundër separatistëve për tetë vite me radhë në këtë rajon.

Rezultati është një përparim i avashtë i të dyja palëve që shkëmbejnë breshëri artilerie e që në dukje shkaktojnë humbje të mëdha, por pa ofruar qartësi se cila palë po fiton terren.

Guvernatori i Luhanskut Serhiy Haidai pranoi të mërkurën vështirësitë që paraqiten për trupat ukrainase në Sievierodonetsk. Ai tha për agjencinë e lajmeve “Associated Press” se ndoshta trupat do të duhet të tërhiqen, por shtoi se aktualisht beteja për qytetin vazhdon.

Sipas zotit Haidai forcat ukrainase mund të tërhiqen në pozicione që janë më të lehta për t’u mbrojtur. Qyteti përtej lumit, Lysychansku, shtrihet në një terren malor.

Sievierodonetsku u bë kryeqyteti administrativ i rajonit pasi qyteti i Luhanskut u pushtua nga separatistët, në vitin 2014. Si ky qytet, ashtu edhe Lysychansku, ndodhen nën trysninë e forcave ruse në lindje, veri dhe jug, dhe janë ndër disa qytete të Luhanskut, që vazhdojnë ende të rezistojnë.

Kremlini pretendon se forcat e tij kontrollojnë pothuajse të gjithë rajonin e Luhanskut dhe rreth gjysmën e rajonit të Donetskut, që rrethon Donbasin.

Ndërkaq në veri të vendit, forcat ruse vranë pesë persona dhe plagosën 12 të tjerë gjatë 24 orëve të fundit, pasi goditën me artileri rajonin e Kharkivit. Lajmi u njoftua të mërkurën nga guvernatori rajonal Oleh Syniehubov.

Ushtria ruse bëri të ditur sot, se kishte përdorur “raketa me precizion të lartë” për të goditur një fabrikë të riparimit të autoblindave pranë Kharkivit, gjë që nuk është konfirmuar nga zyrtarët ukrainas./voa/