Zelensky: Fitorja jonë është e pashmangshme

Në fjalimin tashmë të zakonshëm përmes video-mesazhit drejtuar kombit, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka thënë se fitorja e Ukrainës është e pashmangshme, por që sipas tij, është e pamundur të parashikohet se kur do të përfundojë lufta.

“Shumë qytete janë ende nën kontrollin e përkohshëm të ushtrisë ruse,” thotë ai, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.

“Por, nuk kam asnjë dyshim se është vetëm çështje kohe para se të çlirojmë vendin tonë”, tha ai.

Gjatë fjalimi të tij më herët, Zelensky theksoi faktin se pushtimi i nisur më 24 shkurt sapo ka kaluar kufirin e tre muajve.

Tutje tha se nuk ka “asnjë përgjigje të thjeshtë” në pyetjen se kur Ukraina do t’i mund rusët, duke shtuar se fitorja – dhe paqja – do të vijnë më shpejt nëse çdo ukrainas lufton.

“Kur të fitojmë një fitore, të gjithë do ta ndjejnë atë, kur të vijë paqja, të gjithë do ta shohin. Por, që kjo të ndodhë – dhe të ndodhë më shpejt – nuk duhet të mendojmë se kur dhe çfarë do të jetë. Ne duhet të mendojmë çdo ditë se si ta bëjmë edhe më të padurueshëm qëndrimin e pushtuesve në tokën tonë.”