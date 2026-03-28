Zelensky: Evropa duhet të jetë më e fortë se çdo udhëheqës që ka pikëpamje anti-evropiane
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha sot se shpreson që Bashkimi Evropian të jetë në gjendje të gjejë një zgjidhje për të zhbllokuar kredinë për Ukrainën në shumën prej 90 miliardë eurosh, e cila u bllokua nga Hungaria.
“Lidhur me 90 miliardë, kjo temë është aktuale dhe jam absolutisht i sigurt se Evropa duhet të merret me këtë çështje. Pavarësisht se kush po bllokon çfarë, Evropa duhet të jetë më e fortë se çdo udhëheqës individual që në përgjithësi ka pikëpamje anti-evropiane”, tha Zelensky në një videokonferencë për gazetarët në Katar.
Zelensky theksoi se çështja e kredive të BE-së për Ukrainën duhet të zgjidhet.
“Dua t’ju kujtoj, për rreth 45 miliardë për këtë vit, nga i cili presim që mbështetja buxhetore të jetë në shumën prej 17-18 miliardë dhe do të ketë gjithashtu prodhimin e armëve për Ukrainën dhe blerjen, përkatësisht, nga Evropa ose mbrojtjen ajrore nga Shtetet e Bashkuara, në shumën prej 28 miliardë”, tha Zelensky.