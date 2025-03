Zelensky e lavdëron marrëveshjen për paqe, thotë se tani i takon Rusisë të bëjë paqe

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka thënë se marrëveshja për armëpushim 30-ditor, që Kievi e nënshkroi në bisedimet e ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara në Arabinë Saudite, mund të përdoret si draft për një marrëveshje më të gjerë dhe shtoi se tani i takon Rusisë të vendosë nëse dëshiron të angazhohet në procesin e paqes.

“I takon Rusisë të vendosë se çfarë do të ndodhë tutje, nëse ajo dëshiron ta vazhdojë agresionin e vet kundër Ukrainës apo jo”, tha Zelensky në një konferencë për media të mërkurën.

Lideri ukrainas i lartësoi bisedimet që rezultuan me propozimin për armëpushim dhe tha se nevojitet nënvizimi i hapave të mëtejshëm, në mënyrë që të arrihet një marrëveshje për paqe afatgjate, me garanci të sigurisë për Ukrainën, për t’i dhënë fund luftës trivjeçare.

Zelensky u tha ukrainasve të përgatiten për “presion të fortë informativ” dhe tha se “Rusia do të bëjë gjithçka për ta përçarë Ukrainën me Shtetet e Bashkuara”.

Moska deri më tani ka refuzuar të komentojë për hollësitë e propozimit për armëpushimin 30-ditor, dhe nuk është e qartë nëse presidenti rus, Vladimir Putin, ka marrë vendim për këtë marrëveshje.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se Moska do të presë derisa të marrë më shumë të dhëna të hollësishme nga Uashingtoni, dhe sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, tha se Uashingtoni “do t’i kontaktojë rusët” sot.

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha gjithashtu se do të flasë me Putinin në ditët në vijim për të siguruar angazhimin e tij, ndërsa Sergei Naryshkin, drejtori i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Rusisë, zhvilloi gjithashtu një telefonatë më 11 mars me drejtorin e CIA-s, John Ratcliffe, raportoi agjencia e lajmeve Interfax.

Rubio u tha gazetarëve të mërkurën, në komentet e tij të para pas largimit nga bisedimet në Xhedah, se Shtetet e Bashkuara shpresojnë se do të marrin përgjigje pozitive nga Rusia për marrëveshjen e armëpushimit dhe “u bëjnë thirrje rusëve t’i ndalin të gjitha armiqësitë”.

Ukraina do të ketë nevojë për një mjet të fortë ndalues për t’i parandaluar sulmet e ardhshme, tha Rubio, dhe se evropianët do të “duhet të përfshihen në këtë drejtim”.

Ai shtoi se diskutime të mëtejshme do të duhet të trajtojnë temën e heqjes së sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj ekonomisë ruse.

“Do të imagjinoja se në çdo negociatë, nëse arrijmë atje, me rusët, ata do të ngrenë çështjen e këtyre sanksioneve evropiane që janë vendosur ndaj tyre”, tha Rubio.

Moska deri më tani ka qenë kundër një force paqeruajtëse evropiane në Ukrainë dhe ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov, përsëriti qëndrimin e Moskës gjatë një interviste me tre blogerë amerikanë të krahut të djathtë, duke thënë se nuk do ta pranojë në asnjë kusht praninë e forcave të NATO-s në Ukrainë.

Rubio gjithashtu paralajmëroi se ai “nuk do ta përshkruante marrëveshjen e mineraleve si një garanci sigurie”, duke iu referuar një marrëveshjeje të propozuar mes SHBA-së dhe Kievit për burimet minerale të Ukrainës, e cila nuk është nënshkruar pas një përplasjeje në Shtëpinë e Bardhë midis Trumpit dhe Zelenskyt.

Ndërkohë, të mërkurën Rusia dhe Ukraina shkëmbyen sulme ajrore, vetëm disa orë pasi Kievi e pranoi propozimin për armëpushim.

Dy sulme me raketa ruse goditën qytetin qendror ukrainas Krivi Rih të mërkurën, duke vrarë një person, ndërsa një sulm tjetër vrau katër anëtarë të ekuipazhit të një anijeje mallrash pranë qytetit port, Odesa.

Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore rrëzuan gjashtë dronë të mërkurën, një mbi Krimenë e aneksuar nga Rusia dhe pesë mbi Detin e Zi.

Kanali Telegram Krymsky Veter raportoi shpërthime të forta dhe sirena alarmi në qytetet e Krimesë dhe pranë objekteve ushtarake ruse./Radio Evropa e Lirë

