Zelensky: Dokumenti i garancive të SHBA-së për Ukrainën është 100% gati!
‘Dokumenti i SHBA-së mbi garancitë e sigurisë për Ukrainën është gati’, ka deklaruar presidenti ukrainas Volodymir Zelenksy. Gjithashtu ai ka theksuar se Kievi po pritjetë njoftimit se kur do ta nënshkruajë atë.
“Për ne, garancitë e sigurisë janë kryesisht garanci sigurie nga SHBA-ja. Dokumenti është 100% gati dhe ne po presim që partnerët tanë të konfirmojnë kohën dhe vendin ku do ta nënshkruajmë atë”, tha Zelensky në një konferencë për shtyp në Vilnius, kryeqytetin e Lituanisë.