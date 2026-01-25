Zelensky: Dokumenti i garancive të SHBA-së për Ukrainën është 100% gati!

Zelensky: Dokumenti i garancive të SHBA-së për Ukrainën është 100% gati!

‘Dokumenti i SHBA-së mbi garancitë e sigurisë për Ukrainën është gati’, ka deklaruar presidenti ukrainas Volodymir Zelenksy. Gjithashtu ai ka theksuar se Kievi po pritjetë njoftimit se kur do ta nënshkruajë atë.

“Për ne, garancitë e sigurisë janë kryesisht garanci sigurie nga SHBA-ja. Dokumenti është 100% gati dhe ne po presim që partnerët tanë të konfirmojnë kohën dhe vendin ku do ta nënshkruajmë atë”, tha Zelensky në një konferencë për shtyp në Vilnius, kryeqytetin e Lituanisë.

MARKETING

Të ngjajshme

Të shtëna me armë në Berlin, pesë persona të plagosur, dy prej tyre në gjendje të rëndë

Të shtëna me armë në Berlin, pesë persona të plagosur, dy prej tyre në gjendje të rëndë

MSH: Ligji për mbrojtje nga duhani është i mirë, synohet ndërgjegjësimi i duhanpirësve

MSH: Ligji për mbrojtje nga duhani është i mirë, synohet ndërgjegjësimi i duhanpirësve

Nesër në mesditë 370 kamionë do të bllokojnë të gjitha pikat kufitare në vend

Nesër në mesditë 370 kamionë do të bllokojnë të gjitha pikat kufitare në vend

Kallëzime penale kundër katër personave nga Shkupi, rrëmbyen një vajzë 23 vjeçare në Strugë

Kallëzime penale kundër katër personave nga Shkupi, rrëmbyen një vajzë 23 vjeçare në Strugë

(VIDEO) “Shoferët rebelë” do të kapen me kamera edhe në rrugët dytësore

(VIDEO) “Shoferët rebelë” do të kapen me kamera edhe në rrugët dytësore

(VIDEO) VLEN: “Qyteti i Sigurt” bëhet për familje që nuk duan të humbasin familjarë!

(VIDEO) VLEN: “Qyteti i Sigurt” bëhet për familje që nuk duan të humbasin familjarë!