Zelensky: Diktatori Vladimir Putin nuk është gati për negociata, ai do luftë vazhdimisht

“Diktatori rus Vladimir Putin po përgatitet jo për negociata, por për luftë të vazhdueshme” dhe “në veçanti, armiku po rrit ushtrinë e tij me më shumë se 100 mijë ushtarë”. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha këtë deklaratë, duke theksuar se “të gjithë partnerët duhet të jenë të vetëdijshëm për këtë informacion dhe duhet ta shohin atë”.

Zelensky, sipas “Rbc Ukraine”, shpjegoi se sot kreu i ri i Komitetit Ushtarak të NATO-s, admirali Giuseppe Cavo Dragone, po viziton Ukrainën për herë të parë. Ukraina, tha Zelensky, “është e gatshme të transmetojë informacionin përkatës dhe komunikimi i duhur tashmë është duke u zhvilluar përmes inteligjencës”.

“Ne duhet të shohim së bashku se cilat janë kërcënimet dhe cilat janë kundërmasat tona. Nevojitet një mirëkuptim i qartë: këtu në Evropë, çdo vend do të duhet të forcojë mbrojtjen e tij dhe objektivi prej 5 për qind të PBB-së për mbrojtjen nuk do të zhduket nga agjenda”, shtoi ai. Së fundi, me Cavo Dragone “sot diskutuam për përgatitjet dhe nevojat e mbrojtjes sonë, mbrojtjen tonë të përbashkët”, përfundoi presidenti ukrainas.

