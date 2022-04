Zelensky: Çdo ditë po gjenden varre masive, krimet e luftës do vazhdojnë të hetohen

Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, teksa ka folur ditën e sotme në parlamentin lituanez, është shprehur se mijëra viktima po zbulohen në zonat e rifituara nga forcat ruse nga Ukraina. “Varre të reja masive gjenden pothuajse çdo ditë. Trupat vazhdojnë të gjenden në kanale dhe bodrume. Zyrtarët në kryeqytetin e Ukrainës Kiev do të vazhdojnë të hetojnë krimet e luftës të kryera nga ushtria ruse,” tha ai.

Zelensky tha se është i sigurtë që Rusia do ti mohojë akuzat, por krimet do të jenë në ndërgjegjen e propagandistëve rusë.Ditën e sotme gjithashtu u gjetën 6 trupa të vrarë me armë zjarri në një bodrum të një ndërtese në Kiev.

Rusia ka mohuar vazhdimisht akuzat për krime lufte dhe ka fajësuar Ukrainën.

Top Channel