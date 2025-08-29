Zelensky bisedon me presidentin e Këshillit Evropian: Garancia kryesore është anëtarësimi i Ukrainës në BE
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka zhvilluar biseda me presidentin e Këshillit Evropian, António Costa, për zhvillimin e garancive të sigurisë dhe përparimin e procesit të anëtarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian.
“Fola me presidentin e Këshillit Evropian, António Costa … Ne diskutuam zhvillimin e garancive të sigurisë. Puna tani po zhvillohet në përfundimin e të gjithë përbërësve, të cilët do të përbëhen nga tre blloqe. Një nga garancitë kryesore që shohim është anëtarësimi i Ukrainës në Bashkimin Evropian. Ne presim që së shpejti, së bashku me Moldavinë, do të kemi përparim në këtë çështje”, shkroi Zelensky në Telegram.
Ai po ashtu bëri të ditur se u diskutua për fonde shtesë për prodhimin e droneve ukrainase dhe zbatimin e nismave SAFE dhe PURL. Sipas Zelenskyt, António Costa është i gatshëm të ndihmojë që këto instrumente të bëhen edhe më efektive.
Garancitë e sigurisë për Ukrainën duhet të jenë rezultat i një zgjidhjeje të konfliktit me Rusinë, jo një parakusht për negociata’, kështu ka deklaruar zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova.
Kievi ka kërkuar garanci sigurie nga mbështetësit e tij perëndimorë si një parakusht për një marrëveshje paqeje. Moska nuk i ka përjashtuar garancitë në parim, por kundërshton përpjekjet për t’i hartuar ato pa pjesëmarrjen e Rusisë.
Palët ranë dakord të zhvillojnë një takim në Ukrainë në të ardhmen e afërt.
“Ukraina ka deklaruar shumë herë se është gati për një takim në nivelin e liderëve. Ne kemi folur për këtë me Presidentin Trump dhe me miqtë tanë evropianë. Por ne nuk shohim asnjë sinjal të një gatishmërie të tillë nga Rusia”, shtoi ai.