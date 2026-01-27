Zelensky: Anëtarësimi i Ukrainës në BE, siguri edhe për Evropën

Zelensky: Anëtarësimi i Ukrainës në BE, siguri edhe për Evropën

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka ndarë më shumë detaje mbi bisedimet trepalëshe midis SHBA-së, Ukrainës dhe Rusisë që u zhvilluan në Abu Dabi fundjavën e kaluar.

Takimi u diskutua me kancelarin e Austrisë, Christian Stocker, gjatë një telefonate këtë mëngjes, tha Zelensky në mediat sociale. Të tre palët diskutuan kryesisht çështje ushtarake, por folën edhe për garancitë e sigurisë në Emiratet e Bashkuara Arabe.

“Anëtarësimi i Ukrainës në Bashkimin Evropian është një nga garancitë kryesore të sigurisë jo vetëm për ne, por edhe për të gjithë Evropën”, tha Zelensky.

“Kjo është arsyeja pse po flasim për një datë konkrete – 2027 – dhe ne mbështetemi në mbështetjen e partnerëve për qëndrimin tonë”, shtoi presidenti ukrainas.

Negociatat zyrtare të pranimit në BE mund të fillojnë vetëm me pëlqimin unanim të të 27 shteteve anëtare, gjë që ka rezultuar e ndërlikuar për Ukrainën me rezistencën e Hungarisë së Viktor Orbanit

 

