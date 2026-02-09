Zelandë e Re, terroristi Tarrant që vrau 51 myslimanë në xhami apelon dënimin e përjetshëm
Një supremacist i bardhë që vrau 51 besimtarë në dy xhami në Zelandën e Re në vitin 2019 ka paraqitur një apel kundër dënimit të tij dhe dënimit me burgim të përjetshëm.
Brenton Tarrant, i cili po vuan burgim të përjetshëm pa të drejtë lirimi me kusht për sulmin e tmerrshëm, i tha Gjykatës së Apelit në Wellington të hënën se ndihej i detyruar të pranonte fajësinë gjatë gjyqit të tij për shkak të asaj që ai e përshkroi si “irracionalitet” të shkaktuar nga kushtet e paraburgimit të tij, raportoi Radio Zelanda e Re.
Tarrant i lindur në Australi tha se shëndeti i tij mendor ishte përkeqësuar për shkak të izolimit të zgjatur dhe qasjes së kufizuar në materiale leximi ose kontaktit me të burgosurit e tjerë.
Duke u paraqitur nëpërmjet lidhjes audio-vizuale me kokë të rruar, të veshur me një këmishë të bardhë të krehur dhe syze me kornizë të zezë, personi i armatosur bëri komentet e tij të para publike në lidhje me të shtënat.
Në mars të vitit 2020, ai u deklarua fajtor në Gjykatën e Lartë për 51 akuza për vrasje, 40 akuza për tentativë vrasjeje dhe një akuzë për terrorizëm. 35-vjeçari tani po kërkon të tërheqë pranimin e fajësisë.
Terroristi i dënuar është vendosur në Njësinë e të Burgosurve me Rrezik Ekstrem në Burgun e Aucklandit dhe ka ndërveprim minimal me të tjerët, përfshirë të burgosurit e tjerë.
Ai pretendoi se pasi iu dha një libër që i përmirësoi shëndetin mendor, ai ndryshoi mendje dhe nuk dëshironte më të pranonte fajësinë.
Vlerësimet psikologjike në atë kohë e gjetën atë të përshtatshëm për t’u përballur me gjyqin dhe kompetent për të deklaruar pranimin e fajësisë.
Më 15 mars 2019, Tarrant vrau 51 persona dhe plagosi 40 të tjerë në Xhaminë Al Noor dhe Qendrën Islamike Linwood në qytetin e Christchurch.
Ai u dënua me burgim të përjetshëm në vitin 2020 pa mundësinë e lirimit me kusht, dënimi i parë i këtij lloji i dhënë në Zelandën e Re.