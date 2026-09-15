Zelanda e Re rikonfirmon angazhimin për vetëvendosjen palestineze dhe dënon ashpër dhunën e kolonëve
Zelanda e Re rikonfirmoi të martën mbështetjen e saj për të drejtën e palestinezëve për vetëvendosje dhe zgjidhjen me dy shtete, ndërsa dënoi dhunën në rritje të kolonëve në Bregun Perëndimor, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm Winston Peters shprehu shqetësim për personat e prekur nga dhuna në rritje e kolonëve dhe diskutoi situatën në Rripin e Gazës, si dhe hapat që komuniteti ndërkombëtar mund të ndërmarrë për avancimin e planit të paqes me ministren e Jashtme palestineze Varsen Aghabekian Shahin.
Shahin shkroi në platformën amerikane X se mirëpriti mbështetjen e Zelandës së Re për të drejtën e palestinezëve për vetëvendosje dhe zgjidhjen me dy shtete.
Biseda telefonike u zhvillua një ditë pasi Peters shprehu shqetësim për dhunën në rritje të pushtuesve izraelitë dhe zgjerimin e vendbanimeve të paligjshme në Bregun Perëndimor të pushtuar, gjatë një bisede me homologun e tij izraelit, Gideon Saar.
Shqetësimi ndërkombëtar është rritur lidhur me sulmet e kolonëve ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor.
OKB-ja ka dokumentuar më shumë se 1.430 sulme të kolonëve që nga fillimi i vitit 2026, të cilat kanë prekur 260 komunitete palestineze. Dhuna, së bashku me shembjet dhe dëbimet, ka zhvendosur 3.800 palestinezë, rreth gjysma e të cilëve janë fëmijë.
Komisioni Palestinez për Rezistencën ndaj Kolonizimit dhe Murit tha se kolonët e paligjshëm kanë kryer 628 sulme ndaj palestinezëve, tokave dhe pronave të tyre në gusht.
Sipas të dhënave palestineze, rreth 750.000 kolonë jetojnë në vendbanime kolone dhe pika të paligjshme në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor.