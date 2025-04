Zekolli Shaqiri: Një hap konkret drejt realizimit të rrugës Tetovë–Prizren

Është themeluar grupi i përbashkët punues ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Kosovës për projektin strategjik të ndërtimit të rrugës Tetovë–Prizren – një ndër iniciativat më të rëndësishme për lidhjen infrastrukturore ndërkufitare dhe zhvillimin rajonal.

Ky projekt, i cili prej vitesh ka qenë dëshirë dhe kërkesë e qytetarëve të dy vendeve, tashmë po merr formë konkrete. Me krijimin e këtij grupi punues, fillon një fazë e re e bashkëpunimit institucional, e cila synon të çojë përpara me ritëm të lartë të gjitha procedurat për nisjen e punimeve në terren.

Zëvendësministrja e Transportit e Maqedonisë së Veriut, Kaltrina Zekolli Shaqiri, është emëruar anëtare e këtij grupi punues dhe do të ketë rol të drejtpërdrejtë në mbikëqyrjen dhe avancimin e këtij projekti strategjik, me qëllim që procesi të ecë me efikasitet dhe përkushtim maksimal.

“Ne jemi në veprim për ndryshim. Jo për premtime, por për rezultate konkrete që ndikojnë në jetën e qytetarëve. Kjo rrugë është më shumë se një lidhje infrastrukturore – është një simbol i bashkëpunimit rajonal dhe një investim në të ardhmen tonë të përbashkët,” theksoi Zekolli Shaqiri.

Anëtarët e grupit janë tashmë të përzgjedhur nga të dyja palët dhe kanë nisur punën me angazhim të plotë profesional. Në fazën e ardhshme, pritet koordinim i ngushtë teknik dhe institucional për të kaluar në projektim e më pas në zbatim.

Dokumenti formal për themelimin dhe përbërjen e grupit punues është tashmë nënshkruar, duke dëshmuar seriozitetin dhe vullnetin e palëve për të ecur përpara.

Po ashtu, buxheti për fazën e projektimit të tunelit – pjesë kyçe e kësaj rruge – tashmë është i ndarë në buxhetin vjetor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke garantuar stabilitetin financiar dhe angazhimin institucional për realizimin e plotë të projektit.

Rruga Tetovë–Prizren nuk është vetëm një nevojë infrastrukturore – është një rrugë që bashkon njerëzit, ekonomitë dhe vizionet për të ardhmen.

MARKETING