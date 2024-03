Zejdi Rexhepi: Fronti evropian fare nuk e ka frikë opozitën shqiptare, por është krijuar për t’i bërë ballë opozitës maqedonase

Kryetari i Partisë Lëvizja Popullit, Skender Rexhepi- Zejd, në emisionin “Intervistë në SHENJA”, tha se Fronti Europian, të cilin front e kryeson BDI-ja, em gjithë të metat që ai i ka përmendur në të kaluarën, bashkë me Lëvizjen Populli, me Aleancën e Ziadin Selës, PDSH-në me partitë tjera, do të arrijnë ta kthejë shpresën e shqiptarëve dhe do të arrijnë ta menaxhojnë ndryshe nga e kaluara.

“Do minimizohen gabimet. Hera e parë është që BDI bën një front të tillë aq të madh politik, nuk është për shkak frikës së opozitës, opozita nuk është fare arsye për tu frikësuar asnjë subjekt evropian, ne e bëjmë këtë front për tu ballafaquar me opozitën maqedonase të cilët kërkojnë qeverisja pa shqiptarët”, deklaroi Zejd Rexhepi.

