Zejd Rexhepi: Pavarësia jetësohet vetëm me dinjitet dhe barazi të vërtetë
Kryetari i Lëvizjes Populli, deputeti i Aleancës Kombëtare për Integrim, Skender Rexhepi – Zejdi, sot ka uruar 8 Shtatorin – Ditën e Pavarësisë së RMV-së. Sipas Rexhepit, qeveria aktuale sot pavarësinë e shtetit po e realizon duke u lidhur me “botën serbe” dhe duke i nëpërkëmbur shqiptarët.
Postimi i plotë i Zejd Rexhepit:
𝟖 𝐒𝐡𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 – 𝐃𝐢𝐭𝐚 𝐞 𝐏𝐚𝐯𝐚𝐫ë𝐬𝐢𝐬ë
Dita e pavarësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut (atëherë Republika e Maqedonisë) lidhet me referendumin e 8 shtatorit 1991, kur qytetarët u pyetën:
“ 𝐀 𝐣𝐞𝐧𝐢 𝐩ë𝐫 𝐧𝐣ë 𝐌𝐚𝐪𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐨𝐯𝐫𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐡𝐞 𝐭ë 𝐩𝐚𝐯𝐚𝐫𝐮𝐫, 𝐦𝐞 𝐭ë 𝐝𝐫𝐞𝐣𝐭ë 𝐩ë𝐫 𝐭ë 𝐡𝐲𝐫ë 𝐧ë 𝐧𝐣ë 𝐛𝐚𝐬𝐡𝐤ë𝐬𝐢 𝐭ë 𝐚𝐫𝐝𝐡𝐬𝐡𝐦𝐞 𝐭ë 𝐬𝐡𝐭𝐞𝐭𝐞𝐯𝐞 𝐬𝐨𝐯𝐫𝐚𝐧𝐞 𝐭ë 𝐉𝐮𝐠𝐨𝐬𝐥𝐥𝐚𝐯𝐢𝐬ë? “
Sot, pas 34 vitesh, jemi dëshmitarë se kjo qeveri po e realizon pjesën e dytë të pyetjes – duke u lidhur me “botën serbe” dhe duke i nëpërkëmbur shqiptarët.
Pavarësia jetësohet vetëm me dinjitet dhe barazi të vërtetë për çdo qytetar, përfshirë edhe shqiptarët.